دراسة تكشف معلومات صادمة: "الصيف هو موسم الطلاق"

كشفت بيانات جديدة من تطبيق SplitUp، وهو تطبيق يُساعد الناس على تجاوز طلاقهم، أن الأزواج يميلون إلى إنهاء علاقتهم مع حلول فصل الصيف.وحلل التطبيق عمليات البحث عن "محامي طلاق" باستخدام اتجاهات غوغل من حزيران 2020 إلى حزيران 2025.ووجد الفريق زيادة بنسبة 4950 في المئة في عمليات البحث عن هذا المصطلح، وهي أعلى نسبة في خمس سنوات، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأظهرت النتائج أيضاً أن فصل الصيف قد يكون الوقت المناسب للأزواج لخلع خواتم الزواج والانفصال.وشرحت عالمة النفس الدكتورة دانييل فورشي السبب وراء هذا التوجه الجديد قائلةً: "إن زيادة سطوع الشمس يُمكن أن تُغيِّر طريقة تفكير الأشخاص حرفيًا، مما يؤدي إلى زيادة عدد العُزّاب أكثر من أي وقت مضى خلال فصل الصيف".وقالت فورشي: "يُساعد الطلاق في فصل الصيف على تسهيل عملية الانتقال للأطفال وتقليل الاضطراب. فمع انفصالهم عن المدرسة، يكون لديهم المزيد من الوقت للتعامل مع مشاعرهم والتأقلم مع ترتيبات المعيشة الجديدة قبل العودة".وأضافت أن اجازات العمل واجازات الصيف الطويلة تتيح للأزواج جدول عمل مرن للتأقلم مع الروتين الجديد بعد الانفصال.