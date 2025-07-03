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فيروس نادر جدا أوصله إلى الموت... ما حصل مع هذا الرجل مأساوي والسبب: خفاش!
منوعات
2025-07-03 | 08:30
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فيروس نادر جدا أوصله إلى الموت... ما حصل مع هذا الرجل مأساوي والسبب: خفاش!
توفي رجل خمسيني في أستراليا لإصابته بفيروس "نادر جدا" يشبه داء الكَلَب، ينتقل عن طريق لدغة خفاش.
وقالت وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية الشرقية في بيان "نعرب عن خالص تعازينا لعائلة المتوفى وأصدقائه على خسارتهم الفادحة".
وأضافت "لا يوجد علاج فعّال لفيروس داء الخفافيش الأسترالية، التي تُعدّ الإصابات بها نادرة".
وكان الرجل الأسترالي قد تعرّض قبل أشهر للدغة من أحد الخفافيش التي كانت تحمل الفيروس، ونُقل إلى المستشفى هذا الأسبوع وكان في وضع حرج.
وينتقل هذا الفيروس، وهو مشابه لداء الكَلَب غير الموجود في أستراليا، عندما يدخل لعاب الخفاش إلى جسم الإنسان من خلال لدغة أو خدش.
وقد تستغرق الأعراض الأولى أياما عدة وربما سنوات لتظهر، وتشبه أعراض الإنفلونزا أي صداع، وحمى، وإرهاق، بحسب السلطات الصحية. وتتدهور حال المصاب بسرعة، مما يؤدي إلى الشلل، والهذيان، والنوبات، والوفاة.
المصدر: فرانس برس
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