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أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)

منوعات
2025-07-04 | 03:17
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أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: &quot;ألكسندر ترامب بولس&quot; (صور)
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أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)

شاركت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أولى الصور الرسمية لطفلها الرضيع "ألكسندر"، عبر حسابها على إنستغرام يوم الخميس، وسط تفاعل واسع من متابعيها.

في إحدى الصور اللافتة ضمن المنشور المصوّر، ظهرت تيفاني وهي ترتدي رداءً أبيض مزيناً باللؤلؤ وتحمل طفلها على كتفها، في لقطة أظهرت وجهه بالكامل بعينين واسعتين وشعر كثيف بدا واضحاً رغم صغر سنه.

أما في صورة ثانية، فظهرت تيفاني تميل نحو زوجها مايكل بولس بينما كانا ينظران معاً إلى طفلهما بحنان، في مشهد عائلي دافئ. كما ظهرت صورة ثالثة لطفلها ألكسندر ملفوفاً ببطانية ناعمة وبجانبه دبّ صغير من القماش، في لقطة تحمل طابعاً حميمياً وهادئاً.

يُذكر أن تيفاني ترامب تزوجت من رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني، مايكل بولس، عام 2022 في حفل أقيم في منتجع مارالاغو بفلوريدا، وأعلنا عن ولادة طفلهما الأول في وقت سابق من هذا العام.

 

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