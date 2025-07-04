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زجاجات كثيرة وأوراق نقدية... ما فعله هذا الرجل على متن الطائرة صادم والركاب في حالة ذهول!

منوعات
2025-07-04 | 13:00
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زجاجات كثيرة وأوراق نقدية... ما فعله هذا الرجل على متن الطائرة صادم والركاب في حالة ذهول!
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زجاجات كثيرة وأوراق نقدية... ما فعله هذا الرجل على متن الطائرة صادم والركاب في حالة ذهول!

شوهد أحد الركاب على متن طائرة ساوث ويست إيرلاينز المتجهة من بالتيمور، ماريلاند، إلى دنفر، كولورادو أثناء تعاطيه المخدرات.

وقال شهود عيان أن المسافر أخرج صندوقاً فولاذياً يحتوي على زجاجات كثيرة، ثم شرع باستخدام بطاقة لتقطيع الكوكايين وقام بلفّ ورقة نقدية من فئة 5 دولارات للقيام بهذه العملية.

وبدوره، قال أحد الركاب: "التقطها وانحنى نحو النافذة وبدأ بالنفخ. لم أصدق ذلك! الصورة الوحيدة التي التقطتها، ولكن يمكنك معرفة ما يفعله".

ومن جهة أخرى، لم يتم الكشف عمّا إذا كان المسافر قد واجه أي عقوبات، أو ما إذا كان طاقم الطائرة قد أُبلغ بهذا الفعل غير القانوني.

المصدر
 

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