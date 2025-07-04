الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زجاجات كثيرة وأوراق نقدية... ما فعله هذا الرجل على متن الطائرة صادم والركاب في حالة ذهول!
منوعات
2025-07-04 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زجاجات كثيرة وأوراق نقدية... ما فعله هذا الرجل على متن الطائرة صادم والركاب في حالة ذهول!
شوهد أحد الركاب على متن طائرة ساوث ويست إيرلاينز المتجهة من بالتيمور، ماريلاند، إلى دنفر، كولورادو أثناء تعاطيه المخدرات.
وقال شهود عيان أن المسافر أخرج صندوقاً فولاذياً يحتوي على زجاجات كثيرة، ثم شرع باستخدام بطاقة لتقطيع الكوكايين وقام بلفّ ورقة نقدية من فئة 5 دولارات للقيام بهذه العملية.
وبدوره، قال أحد الركاب: "التقطها وانحنى نحو النافذة وبدأ بالنفخ. لم أصدق ذلك! الصورة الوحيدة التي التقطتها، ولكن يمكنك معرفة ما يفعله".
ومن جهة أخرى، لم يتم الكشف عمّا إذا كان المسافر قد واجه أي عقوبات، أو ما إذا كان طاقم الطائرة قد أُبلغ بهذا الفعل غير القانوني.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
كثيرة
وأوراق
نقدية...
الرجل
الطائرة
والركاب
ذهول!
التالي
أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)
فيروس نادر جدا أوصله إلى الموت... ما حصل مع هذا الرجل مأساوي والسبب: خفاش!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-06-11
قبل دقائق من استئصال أعضاء من "جثته" بدأ بالبكاء... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه قصته!
منوعات
2025-06-11
قبل دقائق من استئصال أعضاء من "جثته" بدأ بالبكاء... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه قصته!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-19
هذا ما فعله الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون في مصر...
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-19
هذا ما فعله الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون في مصر...
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-15
هذا ما فعله الرئيس السوري أحمد الشرع لترفع أميركا العقوبات عن بلاده
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-15
هذا ما فعله الرئيس السوري أحمد الشرع لترفع أميركا العقوبات عن بلاده
0
فنّ
2025-06-25
"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!
فنّ
2025-06-25
"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
03:17
أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)
منوعات
03:17
أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)
0
منوعات
2025-07-03
فيروس نادر جدا أوصله إلى الموت... ما حصل مع هذا الرجل مأساوي والسبب: خفاش!
منوعات
2025-07-03
فيروس نادر جدا أوصله إلى الموت... ما حصل مع هذا الرجل مأساوي والسبب: خفاش!
0
منوعات
2025-07-03
يقدّم الكركند حياً للزبائن... مطعم كوري يثير موجة غضب عارمة: "قاسي جداً"
منوعات
2025-07-03
يقدّم الكركند حياً للزبائن... مطعم كوري يثير موجة غضب عارمة: "قاسي جداً"
0
منوعات
2025-07-03
رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"
منوعات
2025-07-03
رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-07-01
هل تعانون من الكوابيس الليلية؟ احذروا تناول هذا المُنتج قبل النوم!
صحة وتغذية
2025-07-01
هل تعانون من الكوابيس الليلية؟ احذروا تناول هذا المُنتج قبل النوم!
0
أخبار لبنان
2025-04-21
بري نعى البابا فرنسيس: يرحل وعينه وقلبه مع فلسطين ولبنان وكل المعذبين في الأرض
أخبار لبنان
2025-04-21
بري نعى البابا فرنسيس: يرحل وعينه وقلبه مع فلسطين ولبنان وكل المعذبين في الأرض
0
آخر الأخبار
15:34
شماس لـ جدل: مشروع قانون هيكلة المصارف تغيّر بين ليلة وضحاها 180 درجة على حساب مصرف لبنان ما دفع الحاكم إلى الانتفاض مع ظهور خطر على استقلالية المصرف المركزي
آخر الأخبار
15:34
شماس لـ جدل: مشروع قانون هيكلة المصارف تغيّر بين ليلة وضحاها 180 درجة على حساب مصرف لبنان ما دفع الحاكم إلى الانتفاض مع ظهور خطر على استقلالية المصرف المركزي
0
خبر عاجل
12:27
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا
خبر عاجل
12:27
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لغة جديدة.. دماغ أنشط وذاكرة أقوى
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لغة جديدة.. دماغ أنشط وذاكرة أقوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
القديسة تيريزيا بين العيش المشترك وارض القداسة والمعجزة الأولى للمسيح
تقارير نشرة الاخبار
13:53
القديسة تيريزيا بين العيش المشترك وارض القداسة والمعجزة الأولى للمسيح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
0
آخر الأخبار
13:47
طقس صيفيّ يسيطر على الحالة الجوية
آخر الأخبار
13:47
طقس صيفيّ يسيطر على الحالة الجوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في اليوم الثاني والعشرين… جولة ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في اليوم الثاني والعشرين… جولة ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
التحديات لم تُوقفهم... بل صنعت قصة تخرج استثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
التحديات لم تُوقفهم... بل صنعت قصة تخرج استثنائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غياب السلامة المرورية وعدم احترام القوانين… مسلسل لحوادث السير في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غياب السلامة المرورية وعدم احترام القوانين… مسلسل لحوادث السير في لبنان
0
أخبار دولية
13:30
قِمة سابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصاديّ
أخبار دولية
13:30
قِمة سابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصاديّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
توقيع اتفاق بين إسرائيل وسوريا… تراجُع التفاؤل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
توقيع اتفاق بين إسرائيل وسوريا… تراجُع التفاؤل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...
اقتصاد
02:06
انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...
2
منوعات
03:17
أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)
منوعات
03:17
أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)
3
خبر عاجل
08:18
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
خبر عاجل
08:18
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
4
أخبار لبنان
13:39
ارشادات من وزارة الصحة للوقاية من الاسهال الحاد
أخبار لبنان
13:39
ارشادات من وزارة الصحة للوقاية من الاسهال الحاد
5
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
6
أمن وقضاء
08:15
نوره محمد النمش مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
08:15
نوره محمد النمش مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 4-7-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 4-7-2025
8
صحف اليوم
23:50
شخصية لبنانية على علاقة وثيقة بالإدارة الأميركية تخوض نقاشات مع حزب الله حول ملف السلاح (الأخبار)
صحف اليوم
23:50
شخصية لبنانية على علاقة وثيقة بالإدارة الأميركية تخوض نقاشات مع حزب الله حول ملف السلاح (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More