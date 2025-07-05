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اكتشاف ثلاثة أنواع ضفادع جديدة في البيرو
منوعات
2025-07-05 | 06:26
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اكتشاف ثلاثة أنواع ضفادع جديدة في البيرو
اكتشف فريق من العلماء البيروفيين ثلاثة أنواع جديدة من الضفادع في سلسلة جبال في شمال البيرو، على ما أعلن المعهد البيروفي لعلم الزواحف والبرمائيات الجمعة.
وقد عُثر على هذه الضفادع قبل بضعة أسابيع في منطقة غابات تقع على ارتفاع يتراوح بين 2000 و3000 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة بيورا.
وقال عالم الزواحف والبرمائيات جيرمان تشافيز لوكالة فرانس برس "لقد عثرنا على ثلاثة أنواع جديدة من الضفادع من جنس بريستيمانتيس الذي يعيش في مناطق لم تُكتشف جيدا في شمال بيرو".
وأطلق العلماء على هذه البرمائيات أسماء "بريستيمانتيس تشينغيلاس" و"بي. نونيزكورتيزي" و"بي. يونكي".
وأوضح تشافيز أن هذا الاكتشاف وقع في الجبال التي تعبر سلسلة هوانكابامبا في بيورا، وسط ضباب كثيف وغابات قزمة ومستنقعات هادئة وأضاف "لا تعتمد هذه الضفادع كثيرا على المسطحات المائية، وعدم اعتمادها على ذلك يُعد مؤشرا جيدا على صحة البيئة المحيطة بها".
ويبلغ طول هذا النوع الجديد حوالى خمسة سنتيمترات، ويتميز بعيونه الصفراء الكبيرة ولونه الكريمي والأصفر والبني، كما يتميز بصوت النقيق الحاد.
يتعرض النظام البيئي الذي تعيش فيه هذه الضفادع لتهديدات مستمرة، لا سيما جراء حرق الأراضي الزراعية وإزالة الغابات.
وتُعد سلسلة جبال هوانكابامبا منطقة جغرافية كبيرة ذات أهمية حيوية نظرا لتنوعها البيولوجي وربطها بين الأمازون وساحل المحيط الهادئ.
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