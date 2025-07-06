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"شعرت بشيء يلمس قدمي ثم اكتشفت ما الذي يحصل"... "زوس" هرب من "أرض الأسود" في أنطاليا وهذا مصيره

منوعات
2025-07-06 | 14:24
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&quot;شعرت بشيء يلمس قدمي ثم اكتشفت ما الذي يحصل&quot;... &quot;زوس&quot; هرب من &quot;أرض الأسود&quot; في أنطاليا وهذا مصيره
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"شعرت بشيء يلمس قدمي ثم اكتشفت ما الذي يحصل"... "زوس" هرب من "أرض الأسود" في أنطاليا وهذا مصيره

قُتل أسد بالرصاص بعدما فر من منتزه ترفيهي بالقرب من مدينة أنطاليا السياحية في جنوب غرب تركيا وهاجم عاملا في مزرعة أُصيب بجروح غير خطرة، بحسب ما أفادت السلطات المحلية وإحدى وسائل الإعلام.

وأفاد محافظ أنطاليا بأن الأسد المسمى زوس هرب من حظيرته في حديقة "أرض الأسود" للحياة البرية في مانافغات، على بُعد حوالى 60 كيلومترا غرب أنطاليا، في الساعات الأولى من الصباح.

وأكدت صحيفة "بيرغون" أن الأسد هاجم بعد ذلك العامل سليمان كير فيما كان نائما مع زوجته في مزرعة فستق.

وأُصيب كير بجروح ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال كير للصحيفة "كنا مُغطييّن ببطانيات لحماية أنفسنا من البعوض، وعند الأذان، حاولت النهوض لكنني لم أستطع".

وأضاف "فجأة، شعرت بشيء يلمس قدمي اليسرى، وعندما تمكنت أخيرا من الوقوف، رأيت أنه ضخم، ظننته كلبا".

ووصف كير صراعه مع الأسد في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت.

وقال "طلبنا المساعدة، لكن لم يكن أحد في محيطنا. وبينما كان الأسد يعضّ ساقي ورقبتي، أمسكت به من رقبته وبدأت بالضغط عليه، فتراجع. وحينها، وصلت قوات الأمن". وأضاف "لو لم أكن قويا، لما كنت هنا".

وأكد محافظ أنطاليا أنه تم تحديد مكان الأسد وإطلاق النار عليه.

وأضاف "لم يكن من الممكن الإمساك بالأسد الهارب حيا لأنه يشكل خطرا على الناس والبيئة، لذلك تم إطلاق النار عليه"، مؤكدا فتح تحقيق.

وأفادت "بيرغون" بأن حديقة "أرض الأسود" موطن لحوالي ثلاثين من الحيوانات البرية الكبيرة.

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