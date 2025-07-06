حادث سكوتر يودي بحياة شقيقين توأمين في ألمانيا... إليكم ما حدث

لقي شقيقان توأمان في الثالثة والعشرين من العمر حتفهما وأصيب رجل بجروح خطرة بعدما اصطدمت سيارة بدراجتي سكوتر كهربائيتين ليل السبت الأحد في فرانكفورت-أم-ماين في غرب ألمانيا، على ما ذكرت الشرطة.



وقالت السلطات إن السائق البالغ 23 عاما انحرف لسبب مجهول عن الطريق ودخل إلى ممر مخصص للدراجات حيث اصطدم أولا بدراجة سكوتر كهربائية يستقلها شابان بنفس عمره.



وقتل أحدهما على الفور فيما توفي شقيقه التوأم في وقت لاحق في المستشفى. وصدمت السيارة أيضا دراجة سكوتر ثانية وجرتها لأمتار عدة. ونقل سائق السكوتر البالغ 27 عاما إلى المستشفى في وضع خطر.



ولاذ سائق السيارة بالفرار لكنه عاد وسلم نفسه للشرطة بعيد الحادث.