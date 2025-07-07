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زائر غريب ببشرة زرقاء يثير الرعب في ولاية أميركية: "مخلوق فضائي" (فيديو)

منوعات
2025-07-07 | 12:00
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زائر غريب ببشرة زرقاء يثير الرعب في ولاية أميركية: &quot;مخلوق فضائي&quot; (فيديو)
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زائر غريب ببشرة زرقاء يثير الرعب في ولاية أميركية: "مخلوق فضائي" (فيديو)

كشفت جيسيكا أورتيز عن مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة إنستغرام، والذي أظهر مخلوقًا غريبًا يمشي في ممر منزلها ويخرج من البوابة الخلفية في كاليفورنيا.

وفي التفاصيل، أثار الكائن مخاوف أورتيز كونه قصير القامة ولون بشرته أزرق وله رأسًا ممدودًا، ورقبة صغيرة تبدو وكأنها تخرج من صدره.

وقالت أورتيز إن الحادثة وقعت حوالي الساعة الواحدة صباحًا ولم تُصوَّر إلا بكاميرا باب منزلها الأمامي، على الرغم من وجود كاميراتٍ مُفعّلةٍ بالحركة في جميع أنحاء منزلها.

وازدادت غرابة الحادثة المروعة بعد أن قالت عمة أورتيز، وهي جارتها أيضًا، إنها سمعت أصوات طرق وخدش على سطح منزلها قبل 30 دقيقة فقط من تصوير المخلوق.

وعلى الرغم من الخوف الذي أصابها وعائلتها، لم تستدعِ أورتيز الشرطة قائلة: "سنبدو وكأننا مجانين بحال اتصلنا بالشرطة قائلين إن هناك كائنًا فضائيًا في الفناء الخلفي".
 
 

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