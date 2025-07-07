في بلغاريا... قوالب ينتجها سجناء تأسر قلوب محبي الجبنة

أسَرَت قوالب جبنة يصنعها السجناء في بلغاريا قلوب محبي الجبنة، وبات هؤلاء يقبلون بحماسة على شراء منتجات الألبان الآتية من وراء القضبان.



وفي سموليان، قرب حدود بلغاريا مع اليونان، وسط جبال رودوبي التي يلفّها الضباب، يُقلّب غيورغي فيليانوف بمهارة الماء النقي في حوض كبير، مغطيا شعره بشبكة بيضاء.





ويرى الشاب الثلاثيني المحكوم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف عام بتهمة الاتجار بالمخدرات أن هذا العمل الشيّق يساهم في جعل فترة المحكومية تمرّ بسرعة.



وإضافة إلى تخفيض عقوبته ستة أشهر، يحصل غيورغي على أجر شهري، ما يسهّل انخراطه مجددا في المجتمع.



ولم يعد مصنع "غيرزوفيتسا" الكائن في مبنى من أربع طبقات، قادرا على تلبية طلب جميع زبائنه نظرا إلى الشهرة التي اكتسبها والتنامي الكبير للإقبال على شراء منتجاته.



ويخصص نصف الإنتاج لاستهلاك نزلاء السجون البلغارية، لكنّ القسم المتبقي يُصرّف بسهولة في عدد قليل من نقاط البيع المختارة.



وهذا ما يجعل العاملين في هذا المشروع يرغبون بالاستمرار فيه بعد إطلاق سراحهم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".