بيسان اسماعيل تعلن انفصالها عن محمود ماهر: "الدنية قسمة ونصيب" (صورة)

أعلنت المؤثرة السورية بيسان اسماعيل رسميا انفصالها عن خطيبها محمود ماهر وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على منصة انستغرام.



وجاء في رسالة بيسان اسماعيل: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، مسا الخير الدنية قسمة ونصيب وما حدا بياخد غير نصيبه أنا كثير بحب وبعز محمود بس اتفقنا نحنا التنين انه ننفصل".



وأكملت بيسان اسماعيل رسالتها قائلة: "محمود انسان بجنن ووقف معي وقفات كثير بس شو بدنا نعمل الدنية كله نصيب بتمنى ما حدا يحكم لا عليي ولا عليه بالعكس نحنا منعز بعض وفي بينا خبز وملح".



وختمت بيسان الرسالة، بما يلي: "دعولي وانشالله كله لخير بحبكن كثير".