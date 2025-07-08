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اتهامات بممارسة السحر وضحايا وثأر... إليكم ما حصل في قرية هندية
منوعات
2025-07-08 | 10:41
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اتهامات بممارسة السحر وضحايا وثأر... إليكم ما حصل في قرية هندية
قتل قرويون هنود عائلة مكونة من خمسة أفراد ضربا حتى الموت، ثم ألقوا جثثهم في بحيرة، بعد أن اتهموهم "بممارسة السحر" والتسبب في وفاة صبي، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية الثلاثاء.
وقالت الشرطة في ولاية بيهار في شمال شرق الهند في بيان إنها أوقفت ثلاثة أشخاص اعترفوا بضلوعهم في جريمة القتل.
ولفت بيان الشرطة إلى أن المتهم الرئيسي يعتقد أن أحد الأشخاص المقتولين مسؤول عن وفاة ابنه، متهما "إياه وعائلته بممارسة السحر".
وأضاف البيان "بعد ضرب الضحايا حتى الموت، حمل الجناة الجثث في جرار وألقوا بها في بحيرة".
وكان من بين الضحايا ثلاث نساء، إحداهن تبلغ 75 عاما.
ينتمي القتلة وضحاياهم إلى قبيلة أوراون التي يعيش أفرادها في بيهار، أفقر ولاية في الهند، وهي منطقة ذات أغلبية هندوسية يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة.
ورغم حملات التوعية، ما زالت المعتقدات المرتبطة بالسحر منتشرة على نطاق واسع في المناطق الريفية في الهند، خصوصا في المجتمعات القبلية المعزولة. وقد سنّت بعض الولايات، بما فيها بيهار، قوانين في محاولة للحد من الجرائم ضد المتهمين بممارسة السحر.
تُعدّ النساء الهدف الرئيسي لهذه الاتهامات.
قُتل أكثر من 1500 شخص، غالبيتهم الساحقة من النساء، في الهند للاشتباه بممارسة السحر بين عامي 2010 و2021، وفق المكتب الوطني لسجلات الجرائم.
في حين أن البعض يؤمن إيمانا راسخا بالسحر، إلا أن المجرمين أحيانا لديهم دوافع أخرى لأفعالهم، بما في ذلك مصادرة حقوق الضحايا في أراضيهم وممتلكاتهم.
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