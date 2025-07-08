في حادثة صادمة... محرك طائرة "يبتلع" رجلاُ في أحد أكثر مطارات إيطاليا ازدحاماً وهذه التفاصيل

لقي رجل مصرعه يوم الثلاثاء بعد أن "ابتلعه" محرك طائرة في أحد أكثر مطارات إيطاليا ازدحامًا، في حادث تُرجّح السلطات أنه كان محاولة انتحار، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.



ولم يكن الرجل من الركاب ولا من موظفي المطار، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الإيطالية ANSA، وتمكن من تجاوز الحواجز الأمنية وركض نحو إحدى الطائرات أثناء تحرّكها على المدرج قبل أن يلقى حتفه.



وتشير المعلومات الأولية إلى أن الرجل تسلل إلى أرض المطار بهدف إنهاء حياته.



وفي بيان نُشر عبر منصة "إكس"، أعلنت شركة الطيران Volotea: "نحقق في تقارير حول حادث يتعلق برحلتنا V73511 BGY-OVD، وقع بعد الانتهاء من الصعود وقبل الإقلاع. علمنا أن شخصًا تعرّض لإصابة بالغة نتيجة المحرك، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل لاحقًا."



بدوره، أعلن المطار – الذي يُعد ثالث أكثر مطارات إيطاليا ازدحامًا – عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليق الحركة الجوية موقتًا "بسبب حادث وقع على ممر التحرك".