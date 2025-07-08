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"لديّ سلّة للهواتف"... أمل كلوني تكشف: لهذا السبب لا أسمح للزوار باستخدام هواتفهم في منزلي

منوعات
2025-07-08 | 13:21
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&quot;لديّ سلّة للهواتف&quot;... أمل كلوني تكشف: لهذا السبب لا أسمح للزوار باستخدام هواتفهم في منزلي
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"لديّ سلّة للهواتف"... أمل كلوني تكشف: لهذا السبب لا أسمح للزوار باستخدام هواتفهم في منزلي

كشفت زوجة الممثل جورج كلوني المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، أمل كلوني (47 عامًا)، عن قاعدة صارمة تفرضها في منزلها للحفاظ على خصوصية طفليها التوأم، إيلا وألكسندر (8 سنوات).

وفي مقابلة جديدة مع مجلة Glamour أجرتها الأسبوع الماضي برفقة صديقتها المقربة خبيرة التجميل شارلوت تلبوري، كشفت أمل كلونب  أنها تحظر استخدام الهواتف داخل منزلها لتجنّب "أي انتهاك" للخصوصية وتقليل التأثير على طفليها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقالت: "إن خلق لحظات ومساحات خاصة بات أصعب من أي وقت مضى، ولهذا نستضيف الكثير من اللقاءات في منزلنا. لدي الآن سلّة للهواتف أجمع فيها هواتف الجميع!"

وأضافت: "من المهم إيجاد توازن يتيح لك قضاء وقت خاص مع العائلة والأصدقاء، بحيث يشعر الجميع بالأمان لإجراء أحاديث صادقة. وبصراحة، بعد أن أصبحتُ أماً، أصبحتُ أكثر حساسية تجاه هذه التدخلات."

وأكدت أمل كلوني أن "نبذل كل ما في وسعنا لحماية أطفالنا من أي تأثير. لم ننشر لهم أي صور أو نعرضهم للإعلام، ولن نفعل."

منوعات

للهواتف"...

كلوني

تكشف:

السبب

للزوار

باستخدام

هواتفهم

منزلي

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