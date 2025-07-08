البابا ليو يُشعل مواقع التواصل... هل وقّع فعلاً على بطاقة "بوكيمون"؟ (فيديو)

أثار البابا ليو موجة من التفاعل المفاجئ بين محبّي سلسلة "بوكيمون"، بعد انتشار صور تُظهر توقيعه على بطاقة لشخصية "بوبليو" (Popplio)، ما جعله يتحوّل إلى موضوع رائج على منصات التواصل الاجتماعي.

الواقعة بدأت بمنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) من المستخدم @ItsMeKingTheo، الذي كتب: "صديقي حصل على توقيع البابا ليو على بطاقة بوكيمون بوبليو!".

المنشور تضمّن ثلاث صور واحدة لبطاقة "بوبليو" الأصلية والثانية لرجل يلتقي بالبابا والثالثة تُظهر ما يبدو أنه توقيع البابا على البطاقة.

ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بشأن صحة التوقيع، إلا أن رواد الإنترنت سارعوا إلى التفاعل مع الحدث بمزيج من المزاح والذهول، واصفين البطاقة بـ"المباركة".

وتجدر الإشارة إلى أن شخصية "بوبليو" تنتمي إلى الجيل السابع من ألعاب بوكيمون، وظهرت لأول مرة في لعبتي Pokémon Sun and Moon على جهاز نينتندو 3DS. وهي بوكيمون مائي يتم اختياره كبداية في اللعبة.

وفيما لا يزال موقف الفاتيكان من عالم "بوكيمون" غير مؤكّد، إلا أن هذه الحادثة أطلقت سيلًا من النكات والتعليقات الساخرة، بل وتكهنات حول أي بوكيمون قد يحظى بـ"موافقة بابوية" لاحقة.