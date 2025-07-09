ظهر برفقة كيت ميدلتون... ماكرون يضع نفسه في موقف محرج والسبب: غمزة! (صورة)

شوهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يتبادل أطراف الحديث مع أميرة ويلز كيت ميدلتون، خلال مأدبة عشاء رسمية يوم أمس الثلاثاء في قلعة ويندسور.



وظهر ماكرون وهو يغمز لميدلتون التي تألقت بفستان أحمر من توقيع دار جيفنشي (Givenchy)، أثناء تبادل الكؤوس خلال العشاء.



واستهلّ ماكرون زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة التي تستمر ثلاثة أيام، بحفل عشاء الملك تشارلز والملكة كاميلا.



وكان ماكرون قد تعرّض لسلسلة من المواقف المحرجة لدى وصوله إلى بريطانيا، أبرزها تناثر الأمتعة من مركبته في ساحة قصر ويندسور وتجاهل زوجته له بعد نزولهما من الطائرة.