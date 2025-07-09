خلال زيارة ماكرون إلى بريطانيا... كيت ميدلتون تتألق للمرة الأولى بإطلالة من توقيع ديور (صور)

تألقت أميرة ويلز كيت ميدلتون بزي رسمي باللون الوردي من دار "ديور" الفرنسية خلال مراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في المملكة المتحدة.



وارتدت ميدلتون سترة ضيقة من الصوف والحرير، مستوحاة من تصميم كريستيان ديور من عام 1947، ونسّقتها مع تنورة مطوية تشبه تنورة توتو بنفس اللون الوردي، مزينة بطبقة شبكية.



وأكملت ميدلتون إطلالتها الجديدة بحذاء بكعب عالٍ من جلد الغزال البيج، وقبعة من القش مزينة بشريط وردي فاتح من تصميم جيس كوليت، وأقراط متدلية من اللؤلؤ تعود للأميرة ديانا وقلادة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية بالإضافة إلى خاتم خطوبتها المرصع بالياقوت والألماس.