من دون زوجها... لورين سانشيز تذهل الجمهور بإطلالة جذابة في باريس (صور)

شوهدت الإعلامية لورين سانشيز وهي تستمتع بوقتها في سهرة في العاصمة الفرنسية باريس برفقة ألمع نجوم الصف الأول، في أول ظهور علني لها منذ زواجها من مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس.



وسافرت سانشيز بمفردها إلى باريس يوم أمس الثلاثاء حيث التقت بعدد من النجوم أبرزهم الممثل ليوناردو دي كابريو، وعارضة الأزياء بروكس نادر في عشاء فاخر بمطعم لابيروز.



وتألقت سانشيز بفستان أحمر من اللاتكس (Latex) وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر كلاسيكية وحقيبة هيرميس كيلي السوداء المصنوعة من جلد التمساح.