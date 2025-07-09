لتعزيز الشمولية والتعاطف بين الأطفال... إطلاق أول دمية باربي مصابة بالسكري من النوع الأول

أطلقت شركة ماتيل أول دمية باربي مصابة بداء السكري من النوع الأول، وذلك في محاولة لتعزيز شعور الشمولية والتعاطف بين الأطفال.

وصُممت دمية باربي الجديدة بالشراكة مع منظمة "بريكثرو تي 1 دي" العالمية غير الربحية، والمتخصصة في داء السكري من النوع الأول.

وصرّحت كريستا بيرغر، نائبة الرئيس الأولى لشركة باربي والرئيسة العالمية لقسم الدمى: "يمثل إطلاق دمية باربي مصابة بداء السكري من النوع الأول خطوة مهمة في التزامنا بالشمولية والتمثيل".

وأضافت: "تساعد باربي في تشكيل تصورات الأطفال المبكرة للعالم، ومن خلال عكس حالات طبية مثل داء السكري من النوع الأول، نضمن أن يتمكن المزيد من الأطفال من رؤية أنفسهم في القصص التي يتخيلونها والدمى التي يحبونها".

وترتدي الدمية الجديدة جهازًا صغيرًا لقياس سكر الدم باستمرار على ذراعها بالإضافة إلى شريط طبي باللون الوردي على شكل قلب مع هاتف يحتوي على تطبيق يساعدها على تتبع مستويات سكر الدم على مدار اليوم ومضخة أنسولين مثبته على خصرها.

كما ترتدي الدمية أيضاً بلوزة زرقاء منقطة وتنورة مطابقة مستوحاة من رموز التوعية العالمية بمرض السكري.

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