بائع "آيس كريم" يتحرّش بسائحة في تركيا... وفيديو يوثق اللحظة المشينة! (فيديو)

شهدت إسطنبول التركية موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر بائع مثلجات في منطقة "بيوغلو" السياحية وهو يتصرف بطريقة غير لائقة مع سائحة أجنبية أثناء ما يُعرف بـ"لعبة المثلجات" الشهيرة.

وفي الفيديو، بدا أن البائع تجاوز حدود المزاح المعتاد، حيث تعمّد ملامسة السائحة بشكل غير مقبول، ما اعتُبر تحرشاً علنياً موثقاً بالكاميرا.

عقب الضجة، تحرّكت بلدية بيوغلو بسرعة، وأغلقت المحل المعني بالشمع الأحمر. وصرّح رئيس البلدية إينان غونيي بأن المنطقة ستبقى آمنة لكل النساء، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تصرف مشابه.

وأفادت تقارير محلية أن السائحة تلقى حالياً دعماً نفسياً بعد الحادثة، فيما أنكر البائع الاتهامات خلال التحقيق، مدّعياً أن ما حدث كان مجرد "لعبة"، رغم وجود أدلة مصوّرة وشهادات ناقضت روايته.

وقد أكدت البلدية عزمها تكثيف الرقابة على المحال السياحية في المنطقة لحماية الزوار وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث .