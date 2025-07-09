"الشيف وفاء" تطلّ على متابعيها بإعلان صادم: نزعت الحجاب لهذه الأسباب (فيديو)

نشرت صانعة المحتوى اللبنانية وفاء مصطفى، المعروفة بلقب "الشيف وفاء"، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، أعلنت من خلاله خلعها الحجاب، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيها.

وفي الفيديو، أوضحت وفاء أن قرارها جاء بعد شعور داخلي بعدم القدرة على تحمّل مسؤولية ارتداء الحجاب، قائلة: "الحجاب سترة وواجب وأمر مقدس، لكني اكتشفت أني لست على قدر هذه المسؤولية، لذلك قررت نزعه احتراماً له."

وأضافت: "أنا لا أشجع أحداً على نزع الحجاب، وقد يأتي يوم أعود فيه لارتدائه."

وتُعرف الشيف وفاء بفيديوهاتها الخاصة بتذوّق الطعام التي تلقى رواجاً على منصات التواصل، كما تتميّز بطريقتها العفوية في الحديث، والتي كثيراً ما أثارت الجدل. ويُتابع حسابها على إنستغرام أكثر من140 ألف متابع.