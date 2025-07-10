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ماكرون يخرق البروتوكول الملكي... "هكذا تصرف ترامب خلال ولايته الأولى" (فيديو)
منوعات
2025-07-10 | 08:13
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ماكرون يخرق البروتوكول الملكي... "هكذا تصرف ترامب خلال ولايته الأولى" (فيديو)
تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات واسعة بعد أن خرق البروتوكول الملكي الصارم خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، وذلك حين سار أمام الملك تشارلز أثناء مراسم تفقد الحرس في قلعة وندسور – ما أثار مقارنات مع تصرف مماثل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ودُعي ماكرون لتفقد القوات في الجزء العلوي من قلعة وندسور كجزء من الزيارة الرسمية، حيث شوهد وهو يتقدّم الملك أثناء استعراضه لحرس غرينادير وحرس الاسكتلنديين.
وخلال بث مباشر عبر قناة GB News، أشار مراسل الشؤون الملكية، كاميرون ووكر، إلى ما قد يُعد خرقًا للبروتوكول، قائلاً: "كما ترون على شاشاتكم، الملك يسير خلف رئيس فرنسا. وإن تذكرتم قبل سنوات، عندما دعت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى لتفقد حرس الشرف، تعرض ترامب لانتقادات حادة لسيره أمام جلالتها."
وأضاف: "والآن، كما ترون، الرئيس ماكرون يسير أمام جلالة الملك. لكن بحسب ما أفهمه، قد لا يكون هناك ما يدعو إلى كل هذه الضجة، إذ أن العُرف جرى على أن يمنح الملك – بصفته المضيف – الأفضلية لرئيس الدولة الزائر، بصفته الضيف المُكرّم في قلعة وندسور."
ورغم محاولة ووكر توضيح العُرف البروتوكولي، لم يبدُ العديد من المشاهدين راضين عن مشهد تقدم الرئيس الفرنسي على الملك البريطاني.
منوعات
البروتوكول
الملكي...
"هكذا
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الأولى"
(فيديو)
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