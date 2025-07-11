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في يومها العالمي... تعرفوا على قصة وأصول البطاطا المقلية

منوعات
2025-07-11 | 04:00
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في يومها العالمي... تعرفوا على قصة وأصول البطاطا المقلية
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في يومها العالمي... تعرفوا على قصة وأصول البطاطا المقلية

يُحتفل بيوم البطاطا المقلية العالمي سنويًا في 11 حزيران، تقديرا لطعمها اللذيذ والمتعة التي تمنحها للأشخاص.

وفي حين أن أصولها الدقيقة غير معروفة، إلا أن هذه الوجبة دخلت عالم الطهي في القرن الثامن عشر. 

واستغرق الأمر قرنًا كاملاً حتى أصبحت البطاطا المقلية منتشرة على نطاق واسع كوجبة، حيث وصلت إلى أوروبا في القرن السابع عشر.

ووفقًا لمخطوطة جوزيف جيرارد، الذي كان أحد سكان وادي ميوز، الواقع بالقرب من دينان في بلجيكا، كانوا يستهلكون كميات كبيرة من الأسماك لسكنهم قرب النهر. 

وخلال فصول الشتاء، عندما تتجمد الأنهار ويصبح الصيد صعبًا، نشأت فكرة تقطيع البطاطا مثل شرائح السمك وقليها في الدهن الساخن.

واشتهرت البطاطا المقلية لاحقاً في أوروبا وأميركا بسبب عربات الطعام  وحب الجنود الكبير لهذا الطبق الذي يؤكل باليد.
 

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