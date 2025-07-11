ظنّ أن أعراضه عادية ونتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار هذا الرجل!

كان إليوت غودفري، البالغ من العمر 42 عامًا، يعاني بانتظام من الصداع النصفي خصوصا بعد عودته من عطلته في المكسيك، ولكنه ظن أن الألم ناتج عن التوتر وقلة النوم.

وفي التفاصيل، ساءت حالة إليوت، ما استدعى أخذه إلى المستشفى حيث كشف التصوير المقطعي المحوسب عن وجود تشوهات، وشُخِّص بالورم الأرومي الدبقي في المرحلة الرابعة.



وبعد يومين فقط من التشخيص، خضع إليوت لجراحة في الدماغ، نجحت في إزالة 95% من الورم وتوقف الصداع حينها.



ويخضع إليوت حاليًا لبرنامج علاج كيميائي وإشعاعي لمدة ستة أسابيع، قائلا: "أبذل جهدي لزيادة فرص بقائي على قيد الحياة".



وبعد جمع أكثر من 141 ألف جنيه إسترليني من التبرعات، يبحث إليوت حاليا عن أحدث العلاجات في ألمانيا.