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اختفت لمدة أسبوعين في منطقة نائية... ما حصل مع سائحة في أستراليا صادم وهذا كان مصيرها!
منوعات
2025-07-12 | 06:23
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اختفت لمدة أسبوعين في منطقة نائية... ما حصل مع سائحة في أستراليا صادم وهذا كان مصيرها!
عثرت السلطات الأسترالية على سائحة ألمانية تبلغ من العمر 26 عاما على قيد الحياة، بعد اختفائها في منطقة نائية بشمال غرب البلاد لما يقرب من أسبوعين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على كارولينا فيلجا، التي اختفت في 29 حزيران بالقرب من بلدة بيكون النائية الواقعة على بُعد حوالي 254 كيلومترا شمال بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.
وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية أن فيلجا نقلت جوا إلى مستشفى في بيرث للتعافي.
وقالت مفتشة الشرطة مارتن جلين في تصريحات تلفزيونية "من الواضح أنها عانت كثيرا في الأيام الماضية بسبب الصدمة التي تعرضت لها"، مضيفةً أن الفتاة لحقت بها بعض الإصابات "وانهال عليها البعوض" خلال محنتها.
المصدر: رويترز
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أسبوعين
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مصيرها!
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