الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أغرب سارق في العالم... اقتحم عيادة بهدف السرقة لكن ما فعله قبل المغادرة صدم الجميع! (فيديو)
منوعات
2025-07-12 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أغرب سارق في العالم... اقتحم عيادة بهدف السرقة لكن ما فعله قبل المغادرة صدم الجميع! (فيديو)
شوهد أحد اللصوص وهو يتذوّق النبيد والجبن بعد اقتحامه عيادة أسنان في جزيرة وايت في إنكلترا.
وأظهرت كاميرات المراقبة في العيادة الرجل وهو يتناول الوجبات الخفيفة بعد ساعة فقط من حفلٍ في المكتب.
وظهر الرجل وهو يسرق المشروبات الكحولية قبل أن يأخذ أجهزة فاخرة وبعض النقود.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
العالم...
اقتحم
عيادة
السرقة
المغادرة
الجميع!
(فيديو)
التالي
اختفت لمدة أسبوعين في منطقة نائية... ما حصل مع سائحة في أستراليا صادم وهذا كان مصيرها!
ظنّ أن أعراضه عادية ونتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار هذا الرجل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-07
على عكس ما يشاع فان السفارة الاميركية في بيروت رفعت أمر المغادرة الإلزامية لأفراد عائلات الموظفين وعادت توصيات السفر الى ما كانت عليه قبل التصعيد الإيراني - الاسرائيلي الاخير
آخر الأخبار
2025-07-07
على عكس ما يشاع فان السفارة الاميركية في بيروت رفعت أمر المغادرة الإلزامية لأفراد عائلات الموظفين وعادت توصيات السفر الى ما كانت عليه قبل التصعيد الإيراني - الاسرائيلي الاخير
0
أمن وقضاء
2025-04-26
بالجرم المشهود.. توقيف سارق دراجات آليّة في بدارو
أمن وقضاء
2025-04-26
بالجرم المشهود.. توقيف سارق دراجات آليّة في بدارو
0
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
0
أمن وقضاء
2025-06-30
قوى الأمن: توقيف مطلوب نفّذ عمليّات سلب وسرقة في جبل لبنان وبيروت
أمن وقضاء
2025-06-30
قوى الأمن: توقيف مطلوب نفّذ عمليّات سلب وسرقة في جبل لبنان وبيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:23
اختفت لمدة أسبوعين في منطقة نائية... ما حصل مع سائحة في أستراليا صادم وهذا كان مصيرها!
منوعات
06:23
اختفت لمدة أسبوعين في منطقة نائية... ما حصل مع سائحة في أستراليا صادم وهذا كان مصيرها!
0
منوعات
2025-07-11
ظنّ أن أعراضه عادية ونتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار هذا الرجل!
منوعات
2025-07-11
ظنّ أن أعراضه عادية ونتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار هذا الرجل!
0
منوعات
2025-07-11
في يومها العالمي... تعرفوا على قصة وأصول البطاطا المقلية
منوعات
2025-07-11
في يومها العالمي... تعرفوا على قصة وأصول البطاطا المقلية
0
منوعات
2025-07-10
في خزان صرف صحي مهجور في إيرلندا: مئات الجثث لأطفال وقضية لم تُغلق منذ عقود
منوعات
2025-07-10
في خزان صرف صحي مهجور في إيرلندا: مئات الجثث لأطفال وقضية لم تُغلق منذ عقود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:51
مقدمة النشرة المسائية 12-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:51
مقدمة النشرة المسائية 12-7-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
0
أخبار دولية
15:35
الرئيسة المكسيكية واثقة بـ"التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة بعد رسوم ترامب الجديدة
أخبار دولية
15:35
الرئيسة المكسيكية واثقة بـ"التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة بعد رسوم ترامب الجديدة
0
فنّ
14:45
بعد سنوات من المعاناة... نادين الراسي تكتشف الحقيقة كاملة وتكشفها: لهذا السبب حُرمت من أولادي (فيديو)
فنّ
14:45
بعد سنوات من المعاناة... نادين الراسي تكتشف الحقيقة كاملة وتكشفها: لهذا السبب حُرمت من أولادي (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بريطانيا تقترح أبراج مراقبة للبنان... هذه المرة على الحدود مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بريطانيا تقترح أبراج مراقبة للبنان... هذه المرة على الحدود مع إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
من السجون إلى الحدود... ملف الموقوفين السوريين يفتح باب التصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:20
من السجون إلى الحدود... ملف الموقوفين السوريين يفتح باب التصعيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:12
احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
12:12
احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
2
فنّ
14:45
بعد سنوات من المعاناة... نادين الراسي تكتشف الحقيقة كاملة وتكشفها: لهذا السبب حُرمت من أولادي (فيديو)
فنّ
14:45
بعد سنوات من المعاناة... نادين الراسي تكتشف الحقيقة كاملة وتكشفها: لهذا السبب حُرمت من أولادي (فيديو)
3
حال الطقس
04:22
طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة
حال الطقس
04:22
طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة
4
فنّ
05:18
وائل كفوري يشوّق الجمهور لأغنية "بعتذر منك"... هذا ما نشره (فيديو)
فنّ
05:18
وائل كفوري يشوّق الجمهور لأغنية "بعتذر منك"... هذا ما نشره (فيديو)
5
أمن وقضاء
10:21
أدرعي: إستهدفنا عنصرا في حزب الله في منطقة الخيام
أمن وقضاء
10:21
أدرعي: إستهدفنا عنصرا في حزب الله في منطقة الخيام
6
فنّ
11:25
نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)
فنّ
11:25
نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-07-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-07-2025
8
منوعات
06:23
اختفت لمدة أسبوعين في منطقة نائية... ما حصل مع سائحة في أستراليا صادم وهذا كان مصيرها!
منوعات
06:23
اختفت لمدة أسبوعين في منطقة نائية... ما حصل مع سائحة في أستراليا صادم وهذا كان مصيرها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More