أغرب سارق في العالم... اقتحم عيادة بهدف السرقة لكن ما فعله قبل المغادرة صدم الجميع! (فيديو)

شوهد أحد اللصوص وهو يتذوّق النبيد والجبن بعد اقتحامه عيادة أسنان في جزيرة وايت في إنكلترا.



وأظهرت كاميرات المراقبة في العيادة الرجل وهو يتناول الوجبات الخفيفة بعد ساعة فقط من حفلٍ في المكتب.



وظهر الرجل وهو يسرق المشروبات الكحولية قبل أن يأخذ أجهزة فاخرة وبعض النقود.