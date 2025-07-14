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بعد صراع مع المرض... وفاة مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير تييري أرديسون عن 76 عاما

منوعات
2025-07-14 | 08:06
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بعد صراع مع المرض... وفاة مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير تييري أرديسون عن 76 عاما
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بعد صراع مع المرض... وفاة مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير تييري أرديسون عن 76 عاما

غيّب الموت مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير تييري أرديسون اليوم الاثنين في باريس عن 76 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بسرطان الكبد.

وكتبت زوجته أودري كريسبو-مارا، وهي صحافية في قناة "تي اف 1" الفرنسية "توفي تييري كما عاش، رجلا شجاعا وحرا. مع أبنائه وأبنائي، كنا متحدين حوله حتى آخر رمق".

وصقل تييري أرديسون المولود في السادس من كانون الثاني 1949 في بورغانوف بمقاطعة كروز في وسط فرنسا، موهبته في مجال الإعلانات قبل أن ينتقل إلى الشاشة الصغيرة.

وحقق أرديسون الذي عُرف بارتدائه الدائم للملابس السوداء، شهرة واسعة بتقديمه برنامج "تو لو موند أن بارل" ("Tout le monde en parle") الأسبوعي على قناة فرانس 2 بين العامين 1998 و2006، ثم برنامج Salut Les Terriens ("مرحبا بكم يا سكان الأرض") بين 2006 و2018 عبر قناة "كانال بلوس" ثم على محطة "سي 8".

وكان هذا المقدم التلفزيوني أيضا قطبا إعلاميا، وعمل في الإذاعة وأنتج مسلسلات وأفلاما كما له العديد من الكتب نُشر آخرها في أيارالفائت. ومنحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسام جوقة الشرف في أوائل عام 2024.

المصدر: فرانس برس

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