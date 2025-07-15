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زفاف يتحول إلى كارثة... مصير كارثي بانتظار هذه العروس
منوعات
2025-07-15 | 06:09
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زفاف يتحول إلى كارثة... مصير كارثي بانتظار هذه العروس
لم تتخيّل الشابة ناتاشا كويغلي أن حفل الزفاف الباهر الذي خططت له في نادي فوري كريك للغولف والريف الخلاب في كولومبيا البريطانية، كندا، سينقلب رأسًا على عقب.
وفي التفاصيل، أُصيبت كويغلي في حادث عربة غولف بعد حفل زفافها من زوجها هاري كاتو.
وكان الزوجان برفقة مصوّر، ووصيفة الشرف، وإشبينهما، على متن العربة المنكوبة التي كانت متجهةً نحو المحيط لالتقاط الصور قبل حفل الاستقبال.
وبينما كانت كويغلي تستمتع بالمناظر الخلابة للجبال وأشجار الأرز، اصطدم السائق بمطب بسرعة عالية، وفقًا لدعوى قضائية رُفعت ضد ملعب الغولف الأسبوع الماضي.
وزُعم أن الهزة المفاجئة تسببت في "سقوط فستان كويغلي وتشابكه" مع إحدى عجلات العربة، ما أدى إلى سقوطها ودهسها من قبل السائق.
وادعت كويغلي أنها أصيبت بجروح وكدمات في كل أنحاء جسدها.
وجاء في بيان الدعوى أن كويغلي تعاني منذ ذلك الحين من "فقدان متعة الحياة، فقدان القدرة على إدارة المنزل، إعاقة بدنية دائمة، فقدان الصحة العقلية والعاطفية وفقدان الدخل".
المصدر
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