أدير تتطوّر وتؤكّد انها الوجهة الأولى لحماية "أعزّ ما لديك"

أطلقت شركة "أدير" للتأمين علامتها التجارية المتجدّدة ومن خلال ذلك، أعلنت عن تطوير كبير يعيد تأكيد التزامها الثابت بتأمين حمايةكل ما هو ثمين لعملائها. تُبرز هذه الخطوة الاستراتيجية مهمة الشركة الأساسيّة: أن تكون دائماً بجانبك، لضمان أعزّ وأهمّ ما لديكمن إدخاراتك صحتك، عائلتك، أصولك، وراحة بالك.يعكس تجديد العلامة التجارية فهم شركة "أدير" العميق للاحتياجات المتنوعة لعملائها وهو دليل ثابت على تطوّر رؤية الشركة في سبيل حمايتك بشكل شامل. من خلال الكشف عن شعارها الجديد، تؤكّد التزامها بالأعمدة الأساسية للتأمين: "لحماية مستقبلك"، "لحماية راحة بالك"، "لحماية منزلك"، و"لحماية طريقك". يتوَّج هذا التسلسل بإعلان واضح وواثق: ""أدير" خيارُك الأول لكل احتياجات التأمين الخاصة بك، أي Adir your plan A".إنّ رحلة التطوير لتأمين حماية عملائها هو جزء لا يتجزّأ من رسالة أدير المستحدثة: "الحماية الهادفة" والتميّز من خلال الابتكار. هذا ليس مجرد شعار، إنّه مبدأ أساسي تعمل به شركة أدير في كل جانب من جوانب خدماتها. وبما أنّ التميّز ليس ثابتًا بل في تغيير دائم، تقوم أدير باستمرار بتطوير خدماتها وتكنولوجياتها لتقدّم أفضل النتائج بالسرعة والكفاءة والرعاية.هذا الالتزام بالتطوير المستمر يؤثّر على العملاء بشكل رئيسيّ، إذ يستفيدون من نهجها الاستباقي للتفكير في التأمين. تدرك شركة أدير أنّ الحماية الحقيقية لعملائها تكون بمعرفةاحتياجاتهم والتكيّف مع هذا العالم المتغيّر، ودائمًا ما تسعى للحصول على نتائج متفوّقة في هذين المجالين.إختارت شركة "أدير" أن تميّز نفسها لتصبح الخيار الأنسب، بما أنّها تطمح لتكون درعاً شاملاَ يمكّن عملائها من العيش بثقة، مطمئنّين أنّهم بحماية ودعم شركة ملتزمة بالتميز والحماية من خلال التطوير الدائم.