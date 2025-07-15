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بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدماغ... ما فعله زوجها بها لا يُصدق: "أنا أسترد ما أنفقتُه بالإضافة إلى المزيد لمستقبلي!"

منوعات
2025-07-15 | 09:30
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بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدماغ... ما فعله زوجها بها لا يُصدق: &quot;أنا أسترد ما أنفقتُه بالإضافة إلى المزيد لمستقبلي!&quot;
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بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدماغ... ما فعله زوجها بها لا يُصدق: "أنا أسترد ما أنفقتُه بالإضافة إلى المزيد لمستقبلي!"

شاركت امرأة تُصارع السرطان رسائل صادمة من زوجها الذي تركها وسرق كافة أموالهما.

وفي التفاصيل، قالت ماري، التي تخضع لعلاج ورم في الدماغ، إن حالتها كانت خطيرة، وتطلبت عمليات جراحية وعلاجات عدة.

وكتبت ماري في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "اختفى زوجي، بعد زواج دام ست سنوات، وأفرغ حسابنا المشترك، وأرسل لي هذه الرسالة".

وأضافت ماري: "حالتي الصحية سيئة، خضعت لعمليات جراحية وعلاجات متعددة، وما إلى ذلك... لكنني كنت دائمًا وفية له، واستمريتُ في إعداد وجبات العشاء إلى أن حدث هذا الأمر. إنه مُقتنع تمامًا بأنني ميتة تمامًا، وأعتقد شخصيًا أن لديّ فرصة".

بالإضافة إلى منشورها، أرفقت ماري صورة بالرنين المغناطيسي تُظهر الورم، ورسالة نصية من زوجها يشرح فيها سبب رحيله، جاء فيها: "اسمعي، لقد كان الأمر صعبًا، لا أستطيع تحمّل مشاهدتكِ تموتين. أشعر بالوحدة، أشعر بالحصار، لست متأكدًا إلى أين أو ماذا سأفعل... لقد أنفقتُ الكثير خلال علاجكِ، لذا فأنا أسترد ما أنفقتُه، بالإضافة إلى المزيد لمستقبلي. لا يزال بإمكاني تأمين مستقبل أفضل."

ثمّ واصل زوجها حديثه قائلًا: "يجب أن تكوني سعيدة من أجلي، وأن أعيش من أجلنا كلينا"، كما أرسل لها ثلاثة مقاطع فيديو ظهر فيها أمام الكاميرا وهو يحمل النبيذ ويتحدث عن امرأة أخرى.

وكشفت دراسة حديثة نُشرت في صحيفة التايمز أن الرجال أكثر عرضة لترك زوجاتهم بعد تشخيص إصابتهن بالسرطان.
 

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