أنفقت 50 ألف دولار وكادت أن تخسر عملها... والسبب: خطأ من ميتا!

تلقت السيدة روشيل ماريناتو مؤخرًا بريدًا إلكترونيًا من شركة ميتا أبلغها بتعليق حسابات شركتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة لكلاب ثلاث.



وفي التفاصيل، اعتبرت ميتا أن الصورة انتهكت إرشادات المجتمع المتعلقة بـ"الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم والعُري".



وأبلغ مشرف الذكاء الاصطناعي عن الصورة عن طريق الخطأ، حيث خلط بين الكلاب والأطفال في الصورة.



واعترفت السيدة ماريناتو أن تعليق حسابات شركتها على مواقع التواصل الاجتماعي كان له تأثيرًا ماليًا خطيرًا على عملها.



ولم تجد السيدة ماريناتو أمامها خيارات كثيرة، فاضطرت إلى اتخاذ طريق غير تقليدي ودفع مبلغ من المال لطرف ثالث لاستعادة الحسابات.



وإلى جانب الخسارة المالية التي بلغت نحو 50 ألف دولار، أعربت السيدة ماريناتو عن غضبها الشديد من التداعيات الكامنة خلف تعليق الحسابات.



وشرحت ماريناتو أنه من المخيف أن يمتلك الذكاء الاصطناعي هذه القوة وأن يُخطئ في تقدير الأمور بهذا الشكل.



ورغم خسارتها 50 ألف دولار، قالت السيدة ماريناتو إنها تُركز الآن فقط على استعادة أعمالها إلى ما كانت عليه قبل تدخل الذكاء الاصطناعي.