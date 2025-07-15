أصيبت بمضاعفات خطيرة... عملية تجميل توصل مؤثرة برازيلية إلى الموت: قصة مروّعة وهذه تفاصيلها!

توفيت المؤثرة ناتاليا كافانيلاس، 40 عاماً، يوم الاثنين 7 تموز بعد خضوعها لعملية تجميل في ساو باولو، وفقًا لشبكة CNN البرازيل.وأصيبت كافانيلاس بسكتة قلبية تنفسية أثناء العملية، وذكر تقرير صادر عن أمانة الأمن العام في ساو باولو أن الحالة سُجلت على أنها "وفاة مفاجئة" فيما لا يزال تحقيق معهد الطب الشرعي في سبب وفاتها جاريًا.وأعلن زوجها رافائيل ثومازيلا نبأ وفاتها في منشور عبر حسابه على إنستغرام الأسبوع الماضي، وكتب: "نعلم كم كانت ناتاليا امرأة عظيمة. امرأة جميلة، مستقلة، محترفة للغاية، وسعيدة، إلى جانب العديد من الصفات الأخرى. للأسف، رحلت ناتاليا عنا بالأمس، لكنها ستبقى خالدة في ذاكرتنا وقلوبنا".وتابع: "سأظل أذكّر مانويلا دائمًا كيف كانت والدتها امرأةً رائعة وسيخلّد ذكراها في ذاكرتنا".ومن جهة أخرى، زعم الطبيب إدغار لوبيز الذي أجرى العملية، في بيان أن كافانيلاس "خضعت لعملية جراحية اختيارية، أُجريت في بيئة مناسبة، مع استكمال جميع الفحوصات السابقة للعملية وفقًا لبروتوكولات السلامة والمراقبة الطبية".وأضاف: "للأسف، أصيبت المريضة بمضاعفات خطيرة، تُشبه الانسداد الرئوي، وهو حدث نادر، لكن يُشار إليه في الأدبيات الطبية على أنه محتمل، حتى مع جميع الإجراءات الوقائية المُتخذة".