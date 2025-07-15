الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الانهيار الصامت... شعور خطير يُغرق الموظفين في دوامة من التعاسة وهكذا يمكنكم اكتشافه!

منوعات
2025-07-15 | 14:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الانهيار الصامت... شعور خطير يُغرق الموظفين في دوامة من التعاسة وهكذا يمكنكم اكتشافه!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الانهيار الصامت... شعور خطير يُغرق الموظفين في دوامة من التعاسة وهكذا يمكنكم اكتشافه!

يشعر العديد من الأشخاص بقلة التحفيز أو قلة الإنتاجية أو يجدون صعوبة في إجبار نفسهم على الذهاب إلى العمل أحياناً بسبب ظروف شخصية أو حتى مهنية.

ويعرّف الخبراء هذا الشعور بالانهيار الصامت، وهو ارهاق تدريجي يصيب العديد من الموظفين الذين يغرقون في دوامة من التعاسة في العمل.

وصرّح بيتر دوريس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Kickresume، في بيان: "قد يكون سبب الانهيار الصامت عدم تقديم المدراء الدعم والتقدير الكافيين، مما يؤدي إلى شعور الموظفين بعدم التقدير والرضى".

وبحسب استطلاع أجرته الشركة المذكورة، اتضح أن 15 في المئة من الموظفين ليسوا على معرفة كافية بدورهم، وأن 29 في المئة يشعرون بالإرهاق في العمل بسبب ضغط العمل الذي لا يمكن إدارته.

ونصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من الانهيار الصامت بالتحدث مع مديرهم عن مشاعرهم لأن تجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى الإستقالة.

المصدر
 

آخر الأخبار

منوعات

الصامت...

يُغرق

الموظفين

دوامة

التعاسة

وهكذا

يمكنكم

اكتشافه!

LBCI التالي
زفاف يتحول إلى كارثة... مصير كارثي بانتظار هذه العروس
بعد صراع مع المرض... وفاة مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير تييري أرديسون عن 76 عاما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-12

ترامب: نخرج موظفين أميركيين من الشرق الأوسط بسبب الخطر المحتمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-27

تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-01

جنبلاط: القرارات المتسرعة قد تعيد البلاد إلى دوامة نحن بغنى عنها

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-18

وزير الداخلية: حضرنا أنفسنا لاحتمال نقص بعض الموظفين في انتخابات البقاع وبيروت وتمكنا من اعادة التوزيع بشكل سريع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:57

أدير تتطوّر وتؤكّد انها الوجهة الأولى لحماية "أعزّ ما لديك"

LBCI
منوعات
15:30

أصيبت بمضاعفات خطيرة... عملية تجميل توصل مؤثرة برازيلية إلى الموت: قصة مروّعة وهذه تفاصيلها!

LBCI
منوعات
11:00

في اليابان... مسابقة عالمية لحلاّقي الذكور لإعادة جذب الزبائن

LBCI
منوعات
10:00

أنفقت 50 ألف دولار وكادت أن تخسر عملها... والسبب: خطأ من ميتا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:59

سلام رعى إطلاق مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات" في السراي: حماية البيئة واجب أخلاقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

من مستورد الى أكبر تاجر مخدرات في لبنان والمنطقة...الـLBCI تعيد رسم مسار (جمال.ش) الخارج عن القانون

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:45

"يُرسل إشارات متكررة عن بُعد 154 سنة ضوئية"... ناسا تكتشف كوكبًا غامضا

LBCI
أمن وقضاء
02:41

بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصا حاول سرقة دراجة آلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أيام قليلة قبيل اختتام جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع في المناطق اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مغارة جعيتا فتحت أبوابها مجددًا اليوم... وهكذا كانت ردة فعل الزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أغروتيكا... نحو مستقبل أخضر

LBCI
أمن وقضاء
13:39

خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

السويداء بين البيان والرصاص... القوات السورية في قلب المدينة والاشتباكات مستمرة

LBCI
أخبار دولية
13:25

آمال باتفاق أمني إسرائيلي سوري تتأثر بمعارك السويداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

البازار الإنتخابي فُتح...اتهامات وسجالات وفانوس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

نقاش هادئ حول السلاح والورقة الأميركية دوزَنَه بري مسبقًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

من مستورد الى أكبر تاجر مخدرات في لبنان والمنطقة...الـLBCI تعيد رسم مسار (جمال.ش) الخارج عن القانون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:46

اعتداء على الزميلة بترا أبو حيدر الحامل في شهرها الثامن..ووجوه المعتدين واضحة في فيديوهات التقطتها بنفسها

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
02:24

"من هلّق ورايح صار السعر واضح"... وزارة الأشغال أطلقت حملة لتنظيم أجور النقل من المطار

LBCI
أخبار لبنان
09:01

نادي الصحافة دان الاعتداء على الإعلامية بترا ابو حيدر

LBCI
أمن وقضاء
02:41

بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصا حاول سرقة دراجة آلية

LBCI
أمن وقضاء
06:23

الجيش: توقيف 144 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و6 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
خبر عاجل
04:58

وليد جنبلاط للتلفزيون العربي: التدخل الاسرائيلي ورط البعض من أهالي السويداء ظناً بأن إسرائيل ستحميهم وهي لا تحمي أحدا وهي تريد تشويه التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا

LBCI
خبر عاجل
04:37

وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات التي نشنها على لبنان حاليا هي رسالة واضحة لحزب الله "الذي يخطط لإعادة بناء قدرات لشن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More