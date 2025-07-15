الانهيار الصامت... شعور خطير يُغرق الموظفين في دوامة من التعاسة وهكذا يمكنكم اكتشافه!

يشعر العديد من الأشخاص بقلة التحفيز أو قلة الإنتاجية أو يجدون صعوبة في إجبار نفسهم على الذهاب إلى العمل أحياناً بسبب ظروف شخصية أو حتى مهنية.ويعرّف الخبراء هذا الشعور بالانهيار الصامت، وهو ارهاق تدريجي يصيب العديد من الموظفين الذين يغرقون في دوامة من التعاسة في العمل.وصرّح بيتر دوريس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Kickresume، في بيان: "قد يكون سبب الانهيار الصامت عدم تقديم المدراء الدعم والتقدير الكافيين، مما يؤدي إلى شعور الموظفين بعدم التقدير والرضى".وبحسب استطلاع أجرته الشركة المذكورة، اتضح أن 15 في المئة من الموظفين ليسوا على معرفة كافية بدورهم، وأن 29 في المئة يشعرون بالإرهاق في العمل بسبب ضغط العمل الذي لا يمكن إدارته.ونصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من الانهيار الصامت بالتحدث مع مديرهم عن مشاعرهم لأن تجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى الإستقالة.