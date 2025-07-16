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في ايسلندا... ثوران بركان للمرة التاسعة منذ العام 2023
منوعات
2025-07-16 | 05:10
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في ايسلندا... ثوران بركان للمرة التاسعة منذ العام 2023
ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب ايسلندا للمرة التاسعة منذ أواخر العام 2023.
وتُظهر لقطات فيديو مباشرة تدفق حمم بركانية من صدع في الأرض.
ووفقا للمكتب الايسلندي للأرصاد الجوية، بدأ الثوران قبل الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش بقليل.
ومن جهتها، أفادت شبكة "روف" التلفزيونية بإخلاء قرية الصيادين المجاورة غريندافيك.
وأُجلي معظم سكان غريندافيك البالغ عددهم أربعة آلاف نسمة أواخر العام 2023 قبل أول ثوران بركاني في المنطقة.
المصدر: فرانس برس
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