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وضعت المكياج برفقة والدتها... ابنة كايلي جينر تلفت أنظار المتابعين في أحدث ظهور لها (فيديو)

منوعات
2025-07-16 | 06:30
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وضعت المكياج برفقة والدتها... ابنة كايلي جينر تلفت أنظار المتابعين في أحدث ظهور لها (فيديو)
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وضعت المكياج برفقة والدتها... ابنة كايلي جينر تلفت أنظار المتابعين في أحدث ظهور لها (فيديو)

لفتت ستورمي، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، الأنظار بعد ظهورها إلى جانب والدتها في مقطع فيديو نشرته الأخيرة عبر حسابها على تيك توك.

وظهرت ستورمي في المقطع وهي تتحضر للخروج مع والدتها أثناء وجودهما في اليونان لقضاء عطلتهما الصيفية السنوية.

وتحدثّت كايلي مع ابنتها في المقطع عن مواضيع مختصة بالجمال، حيث قالت لها: "أمكِ دائمًا ما تخبركِ أنكِ أجمل من دون..."، لتكمل ستورمي الجملة قائلةً: "المكياج".

وتابعت كايلي: "سنقدم أول درس مكياج لنا معًا على الإطلاق! ستورمي تحب اللعب بمكياجي أحيانًا، لكن من الواضح أنها لا تضع المكياج بعد".

وظهرت ستورمي في المقطع وهي تضع أحمر الشفاه، وأحمر الخدود، والماسكارا والكونسيلر.

ثم تحدثت ستورمي عن استمتاعها بعطلتها قائلةً: "نحن في اليونان. أحب القارب الذي كنا على متنه. أحب الطعام. أحب الماء".
 
 

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