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"اعتقد أنها دمية"... ابن الـ6 سنوات ينهي حياة رضيعة داخل مستشفى وهذه التفاصيل

منوعات
2025-07-16 | 14:22
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&quot;اعتقد أنها دمية&quot;... ابن الـ6 سنوات ينهي حياة رضيعة داخل مستشفى وهذه التفاصيل
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"اعتقد أنها دمية"... ابن الـ6 سنوات ينهي حياة رضيعة داخل مستشفى وهذه التفاصيل

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقاً جنائياً بعد وفاة رضيعة حديثة الولادة في مستشفى الأطفال "جان دو فلاندر" بمدينة ليل، شمال فرنسا، إثر إصابتها بجروح دماغية خطيرة.

ووُلدت الرضيعة، وتُدعى زينب-كاساندرا، قبل أوانها بعملية قيصرية وكانت أول طفلة لأم تبلغ من العمر 23 عاماً. وقد سقطت على رأسها يوم الجمعة الماضي، عندما كان طفل يبلغ من العمر ست سنوات، يُعتقد أنه كان يتجوّل بحرية داخل قسم حديثي الولادة، "يلعب معها كأنها دمية"، بحسب مصادر التحقيق.

ورغم شكاوى الأمهات المتكررة بشأن تصرفات الطفل، تُرك يتنقل من دون رقابة داخل الأقسام، ودخل غرفة زينب دون وجود طاقم طبي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكانت والدة زينب تهمّ بمغادرة المستشفى حين تلقت اتصالًا طارئًا يُبلغها أن ابنتها تعرّضت للسقوط. وأُعلنت وفاتها بعد إدخالها إلى العناية المركزة متأثرة بإصابة دماغية حادة.

وفتحت النيابة العامة في ليل تحقيقاً بالتعاون مع وحدة الأحداث في الشرطة، كما أعلن المستشفى عن فتح تحقيق إداري داخلي. ووصف المتحدث باسم المستشفى الحادث بأنه "مأساة إنسانية أثّرت بعمق في الطواقم الطبية والعائلات الأخرى".

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