بعد خلافه مع ترامب... إيلون ماسك يغيّر رقمه ويتجاهل الرسائل!

كشف رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، أن الملياردير إيلون ماسك غيّر رقم هاتفه وتوقّف عن الرد على رسائله، بعد خلاف حاد حول مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق تقدم به الجمهوريون.

وفي حلقة جديدة من بودكاست "Pod Force One"، قال جونسون في حديثه مع صحيفة "نيويورك بوست": "أرسلت له رسالة نصية طويلة، وبعدها تبيّن أن رقمه تغيّر. يبدو أن شيئاً ما حدث بعد نوبة الغضب تلك".

وأشار جونسون إلى أن ماسك انسحب من المحادثات فجأة، بعد تفكك العلاقة بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي كانت توصف بأنها "صداقة سياسية غير تقليدية".

ويُعتقد أن انسحاب ماسك يعكس توتراً متزايداً بين بعض كبار رجال الأعمال وصناع القرار الجمهوريين، لا سيّما بعد اعتراضه على التكاليف المتضمّنة في مشروع القانون