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حريق يدمّر المسرح الرئيسي لمهرجان "تومورولاند" الموسيقي في بلجيكا

منوعات
2025-07-17 | 05:56
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حريق يدمّر المسرح الرئيسي لمهرجان &quot;تومورولاند&quot; الموسيقي في بلجيكا
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حريق يدمّر المسرح الرئيسي لمهرجان "تومورولاند" الموسيقي في بلجيكا

دمّر حريق كامل المسرح الرئيسي لمهرجان "تومورولاند" قرب أنتويرب في بلجيكا، عشية انطلاق الحدث السنوي الذي يُتوقَّع أن يجذب عشاق الموسيقى الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، بحسب عناصر الإطفاء.

ولم تُسجَّل أي إصابات فيما أعلن المنظمون في مؤتمر صحافي مواصلة إقامة الحدث المقرر تنظيمه على مدار عطلتي نهاية أسبوعين متتاليتين.

ومن المتوقّع أن يحضر بدءا من الجمعة مئة ألف شخص إلى موقع المهرجان في بوم قرب أنتويرب، حيث سيُخيّم عدد كبير منهم.

وأعلن المنظمون أنّ موقع تخييم المهرجان "دريمفيل"، سيُفتتح كما هو مخطط له الخميس، مؤكدين أنهم "يبحثون عن حلول" لضمان إقامة المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى كما هو مرتقب.

من المقرر أن يُحيي عشرات من منسقي الأغاني والأسماء اللامعة في عالم موسيقى الإلكترو من أمثال دافيد غيتا ولوست فريكوينسيز وأرمين فان بورين وشارلوت دي ويت، حفلات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى الممتدة من 18 إلى 20 تموز، على مسرحين هما "المسرح الرئيسي" و"مسرح الحرية".

وقد دُمّر في حريق الأربعاء "المسرح الرئيسي"، وهو الأكبر بين المسرحين، والذي بُني في مكان ساحر وواسع يُفترض. ونُشر نحو مئة عنصر إطفاء للسيطرة على الحريق.

أفادت وكالة أنباء "بلجا" بسماع دوي انفجارات ناجمة عن ألعاب نارية، ربما كانت مرتبطة بإطلاقات تجريبية قبل احتفالات نهاية الأسبوع، قبل اندلاع الحريق.

أعلنت النيابة العامة في أنتويرب أنّها أحالت القضية إلى قاضي تحقيق في ما يبدو أنه حريق "غير مقصود".

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