لم يتوقف عن الحديث... مراسل ينجرف في تيار الفيضانات أثناء بث مباشر! (فيديو)

واصل صحفي باكستاني تغطيته المباشرة للفيضانات الغامرة التي تشهدها باكستان منذ أسابيع، رغم تدفق المياه العارم الذي كان يدفعه بقوة، في مشهد وثّقته الكاميرات وأثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتوقف الصحفي، الذي كان ينقل آخر التطورات الميدانية، عن الحديث حتى بعدما وصلت المياه إلى مستوى وجهه، ما اعتبره كثيرون تجسيداً نادراً للتفاني المهني وسط الكارثة.

ويُذكر أن الفيضانات أودت بحياة أكثر من 100 شخص وأصابت أكثر من 200 آخرين، معظمهم في إقليم البنجاب، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. وقد تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة بانهيارات في المباني المتصدعة، وكان من بين الضحايا ما لا يقل عن 53 طفلاً.

كما تسببت الفيضانات في شل حركة التنقل لساعات في عدة مدن، حيث غمرت المياه الشوارع والطرق، بعدما كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذّرت من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال شهري تموز وآب، مع احتمال ارتفاع منسوب الأنهار وحدوث موجات فيضانية جديدة.