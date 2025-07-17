بعد إجراء فحص ذاتي في المنزل... هكذا اكتشفت هذه المرأة إصابتها بالسرطان

اكتشفت لويز بوتشر، البالغة من العمر 52 عامًا، إصابتها بسرطان الثدي بعد إجراء فحص ذاتي في المنزل، على الرغم من أن الفحص الروتيني بالأشعة السينية الذي أجرته قبل ثلاثة أسابيع لم يُظهر أي علامات للمرض.



وفي التفاصيل، شعرت بوتشر بـ"سماكة" في ثديها الأيسر، ما أدى إلى إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية كشف عن ورم بحجم 5 سنتيمترات.



وشُخِّصت بوتشر في نيسان 2022، وخضعت لعملية استئصال الثدي، ثم اختارت لاحقًا استئصال ثديها الأيمن أيضًا.



وتُعتبر بوتشر من أشدّ المناصرات لزيادة الأبحاث حول سرطان الثدي، مُسلّطةً الضوء على التعقيدات والشكوك المحيطة بهذا المرض.