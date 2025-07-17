كسبت الملايين... امرأة تواجه تهمًا لابتزازها رهبان بوذيين بعد تسجيلها مقاطع فاضحة معهم! (فيديو)

وجّهت السلطات التايلاندية تهمة الابتزاز إلى امرأة تُدعى ويلاوان إمسوات، وتبلغ من العمر 35 عامًا، والمعروفة بلقب "سيكا غولف"، وذلك بعد اتهامها بتصوير نفسها أثناء إقامة علاقات جنسية مع رهبان بوذيين وابتزازهم ماليًا لتمويل أسلوب حياتها، بحسب ما نقلت صحيفة "بانكوك بوست".

وقالت الشرطة إنها عثرت في منزل المتهمة بمحافظة نونتابوري على نحو 80 ألف صورة ومقطع فيديو فاضح، يظهر فيها عدد من كبار الرهبان من معابد شهيرة في عدة مقاطعات تايلاندية.

وأظهر أحد المقاطع التي نشرتها الشرطة راهبًا مستلقيًا على المتهمة فوق أريكة، قبل أن تقوم بصفعه على رأسه.

وكشفت التحقيقات أن خمسة أجهزة محمولة كانت تحتوي على مشاهد وصور تظهر إمسوات وهي تمارس الجنس مع عدد من الرهبان، بعضهم لا يزال مرتديًا رداءه البرتقالي التقليدي، بحسب ما أفاد المكتب المركزي للتحقيقات الجنائية في البلاد.

وتم توقيف المتهمة يوم الثلاثاء من منزلها، حيث تواجه أيضًا اتهامات بغسيل الأموال وتلقي ممتلكات مسروقة.

ووفقًا لمصادر أمنية، كانت إمسوات زوجة أحد السياسيين المحليين، لكنه انفصل عنها بعد اكتشافه أنها كانت تتواصل مع عشاقها ليلًا وتتلقى تبرعات كان يُفترض أن تُمنح للرهبان، إلا أنهم أعادوها لها بطرق ملتوية.