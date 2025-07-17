انهيارات طينية تُدمر مجموعة من المباني الفاخرة في ولاية يوتا الأميركية

تسبّب عطل في عداد المياه على سفح تلة في انهيار طيني مدمر، ما أدى إلى سقوط أطنان من الطين والحطام على منازل في أحد أرقى أحياء ولاية يوتا.



واستجابت فرق الاستغاثة للبلاغ، لكنها أدركت أن كمية كبيرة من الطين والمياه قد انفصلت، واصطدمت بثلاثة عقارات على الأقل.



ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، ولكن تم إخلاء ثلاثة منازل كإجراء احترازي.



وقال بول هولمز، أحد السكان، الذي غمرت المياه شقته في الطابق السفلي: "بدا الأمر كما لو أن انفجارًا من المياه يتصاعد من هناك، وبدأ يندفع إلى الأسفل".



وكشف هولمز أن الأضرار بليغة وستطلب تفريغ كامل المساحة بالإضافة إلى عملية ترميم شاملة.



وعملت إدارات الإطفاء المحلية لأكثر من ساعتين لاحتواء التدفق، وبناء سدود لإعادة توجيه الطين وإغلاق مصدر المياه.