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للمرة الأولى على الإطلاق... ظاهرة غريبة تلفت الأنظار في الغابات الأسترالية

منوعات
2025-07-17 | 14:10
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للمرة الأولى على الإطلاق... ظاهرة غريبة تلفت الأنظار في الغابات الأسترالية
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للمرة الأولى على الإطلاق... ظاهرة غريبة تلفت الأنظار في الغابات الأسترالية

التقط بن ألدريدغ صورة مذهلة لسنّور جرابيّ مهدد بالانقراض أثناء تألقه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية غير المرئي.

ويُقال إنها المرة الأولى التي تُسجل فيها هذه الظاهرة في الموطن الطبيعي لهذا الحيوان المهدد بالانقراض.

وشرح السيد ألدريدغ أن تأثير التوهج ناتج عن امتصاص فراء الحيوان للأشعة فوق البنفسجية وإعادة إصدار الألوان المرئية، وهي ظاهرة معروفة بحدوثها لدى العديد من الثدييات وتُعرف باسم التألق البيولوجي.

وهذه الصورة المميزة هي واحدة من 12 صورة نهائية أُعلن عنها لجائزة بيكر ستريت للتصوير العلمي لهذا العام، وهي المسابقة الرائدة للتصوير العلمي في تسمانيا.
 

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