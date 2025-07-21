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لتعزيز التنوع الحيوي... إطلاق يرقات من المحار المسطّح في البحر قبالة بلجيكا
منوعات
2025-07-21 | 06:30
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لتعزيز التنوع الحيوي... إطلاق يرقات من المحار المسطّح في البحر قبالة بلجيكا
يأمل خبراء في مجال البيئة البحرية في أن تؤدي إعادة نشر أعداد من المحار المسطّح وسط حطام سفينة شحن قديمة غارقة في قاع بحر الشمال قبالة الساحل البلجيكي، إلى نشوء محميات للتنوع الحيوي.
وأُنزِلَت 200 ألف يرقة محار معلّقة بمواد قابلة للتحلل الحيوي إلى عمق 30 مترا تحت سطح المياه ووُضِعَت على مستوى حطام السفينة في منتصف تموز، في منطقة محمية يُحظر فيها الصيد والتجريف.
ويهدف هذا المشروع البيئي الذي أُطلِقَت عليه تسمية "بيلريفس" Belreefs، وهو اختصار لكلمتَي "بلجيكا" و"ريفس" بالإنكليزية (تعني الشعاب المرجانية)، إلى إنشاء محمية للتنوع الحيوي من هذه الرواسب، تتمتع بالخصائص المفيدة لشعاب المحار، على ما أوضح القيّمون على المبادرة.
وحتى نهاية القرن التاسع عشر، كانت مياه بحر الشمال وتلك الأوروبية زاخرة بشعاب المحار المسطحة، لكنّ عوامل عدة تتمثل في الصيد الجائر والتغيّر المناخي إضافة إلى مرض يسببه طفيلي أدت إلى انقراضها، بحسب ما شرحت لوكالة فرانس برس المهندسة فيكي ستراتيغاكي التي عملت على المشروع لحساب مجموعة "جان دو نول" للإنشاءات البحرية.
ويرمي المشروع إلى إعادتها تدريجيا، بشكل طبيعي وعفوي، من خلال التعلم من هذه التجربة الاختبارية.
وقالت "إذا بدأنا بـ 200 ألف محارة في مرحلة اليرقات، وهو عدد كبير، فلن يتمكن سوى 30 ألفا منها من بلوغ مرحلة البلوغ والتكاثر".
وأوضحت الخبيرة أن "ثمة الكثير من الكائنات المفترسة في البحر، إذ إنها بيئة برية".
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