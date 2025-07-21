بمنشورات معدلة بالذكاء الإصطناعي... عارضة أزياء مزيفة تشعل مواقع التواصل: هكذا خدعت الآلاف حول العالم!

أثارت عارضة أزياء ظهرت خلال بطولة ويمبلدون لكرة المضرب في بريطانيا، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل بعدما تبيّن أنها مزيّفة وأُنشئت بواسطة الذكاء الإصطناعي.

وتمكنت العارضة التي حملت اسم ميا زيلو من لفت أنظار المتابعين بسبب صورها ومنشوراتها المنظمة بعناية فائقة والتي خدعت من خلالها الجمهور الذي اعتقد أنها فعلاً في البطولة.

ونجحت العارضة المزيفة أيضاً في خداع لاعب الكريكيت الهندي ريشاب بانت الذي أعجب بصورها لكنه سرعان ما اكتشف أنها مزيفة، الأمر الذي دفعه إلى حذف جميع تعليقاته.

وظهرت زيلو في الصور المنشورة عبر حسابها بمجموعة إطلالات صيفية مثالية وبشرة سمراء جميلة بالإضافة إلى أنها استخدمت أيضاً لغة قريبة من لغة المؤثرين.

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