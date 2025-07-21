بعد انتشار الفيديو في حفل "كولدبلاي" مع مديرة الموارد البشرية... استقالة الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer

أعلنت شركةAstronomer يوم السبت استقالة الرئيس التنفيذي آندي بايرون، بعد أيام فقط من انتشار فيديو يظهره في لحظة حميمية مع مديرة الموارد البشرية في الشركة، كريستين كابوت، خلال حفل لفرقة "كولدبلاي" في ولاية بوسطن الأميركية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الشركة: "تقدّم آندي بايرون باستقالته، وقد قبلها مجلس الإدارة. وسيبدأ المجلس عملية البحث عن رئيس تنفيذي جديد، بينما يتولى الشريك المؤسس ورئيس قسم المنتجات، بيت دي جوي، مهام الرئيس التنفيذي بالإنابة."

وبدأت الواقعة التي أثارت الجدل حين ظهر بايرون على شاشة كبيرة خلال الحفل الموسيقي مساء الأربعاء، وهو يحتضن كريستين كابوت، ما أثار انتباه الجمهور، خاصة بعد أن سارع بايرون إلى إخفاء وجهه فور ظهورهما على الشاشة.

وفي تعليق ساخر، قال المغني الرئيسي لفرقة كولدبلاي، كريس مارتن "إما أن هذين الشخصين على علاقة أو أنهما خجولان جدًا."

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذي التقطه أحد الحاضرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح حديث الإنترنت، خاصة وأن بايرون متزوج ولديه أطفال.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الجمعة عن فتح تحقيق رسمي في الحادثة، ووضعت بايرون في إجازة إدارية مؤقتة، قبل أن يتقدّم باستقالته.