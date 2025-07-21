عريس عربي يُسقط عروسه عمدًا في المسبح... مشهد يثير الجدل على مواقع التواصل (فيديو)

أثار مقطع فيديو لعريس يُسقط عروسه في المسبح يوم زفافهما موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، بعدما وثّق المصوّر المصري عماد جو اللحظة خلال جلسة تصوير رومانسية.

وكان من المفترض أن يحمل العريس زوجته قرب الماء لالتقاط لقطة مميزة، لكنه فاجأها بإفلاتها عمدًا، لتسقط في المياه وسط ذهول وصدمتها، بينما ظهر هو يحتفل بما فعله رافعًا يديه.

الواقعة أثارت استياء المتابعين، ودفعت خبراء علاقات للتحذير من انتشار هذا النوع من "المزاح المؤذي"، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تهز الثقة وتُظهر غياب الاحترام بين الشريكين، حتى لو ظهرت في البداية كدعابة.