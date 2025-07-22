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بعد مرور شهر على اختفائها... عثروا عليها جثة ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية وهذه التفاصيل!
منوعات
2025-07-22 | 05:25
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بعد مرور شهر على اختفائها... عثروا عليها جثة ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية وهذه التفاصيل!
أُلقي القبض على تشارلز بيرد بعد أن أبلغ أحد أقاربه الشرطة أنه "ربما قتل" زوجته، أنجيلا، وفقًا لقائد شرطة مقاطعة بيكسار، خافيير سالازار.
وفي التفاصيل، داهم رجال الشرطة منزل بيرد حيث استقبلتهم رائحة كريهة وسرعان ما عثروا على ما اعتقدوا أنه جثة أنجيلا ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية.
وقال سالازار إن المحققين ما زالوا ينتظرون تأكيد الأطباء الشرعيين على أن البقايا تعود لجثة أنجيلا.
وبعد مطاردة استمرت يومًا كاملًا، تم القبض على تشارلز بالقرب من منزله.
وشرح سالازار أن تشارلز لم يُعتقل من قبل، وأثناء التحقيق معه اعتبر الأخير أن "جريمته الأولى يجب أن تكون عظيمة".
وأضاف تشارلز: "انا أحب زوجتي"، كما ادعى أنه يمر بـ"انهيار عصبي" واعتذر لأطفاله.
ووُجهت إلى تشارلز رسميًا تهمة التلاعب بالأدلة بقصد تشويه جثة بشرية، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وتم اعتقال أشخاص على صلة بقضية أنجيلا، لكنه لم يتم ذكر أسماء الآخرين أو كيفية تورطهم المزعوم.
ويُذكر أنه على مدار الشهر الماضي، عاش تشارلز مع جثة السيدة بيرد، متخذًا أحيانًا خطواتٍ معينة لإخفاء الرائحة.
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