دراسة تكشف: المعلومات المضللة "تعرّض الأرواح للخطر"

أكدت منظمة أميركية غير حكومية في تقرير نُشر الثلاثاء أنّ منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة تسمح بنشر معلومات مضللة بشأن الكوارث الطبيعية، بل وتستفيد منها، مشددة على أنّ ذلك "يُعرّض الأرواح للخطر".



بعد تحليل مئات المنشورات التي تتضمن معلومات كاذبة أو مضللة من أربع منصات خلال الكوارث الأخيرة، خلص مركز مكافحة الكراهية الرقمية "CCDH" الذي يتخذ من واشنطن مقرا إلى أن خوارزمياته تُبرز المحتوى المُضلّل وتستبعد المعلومات الأساسية للسكان.



وأضافت المنظمة غير الحكومية "إن تأثير أبرز مُؤيدي نظريات المؤامرة خلال الكوارث المتعلقة بالطقس يُعيق جهود الإغاثة" من خلال إبطاء نشر المعلومات ورسائل التحذير من السلطات، مما "يُعرّض الأرواح للخطر".



وكتب مركز مكافحة الكراهية الرقمية عبر فيسبوك وانستغرام أن 2% فقط من المنشورات التي اعتبرتها المنظمة غير الحكومية مضللة كانت مرتبطة بعملية تحقق من الحقائق أو تقييم من المستخدمين، لمواجهة المعلومات المضللة.



وأشار التقرير إلى أن منشورات أليكس جونز، أحد أبرز الأسماء في مجال نظريات المؤامرة في الولايات المتحدة بشأن حرائق لوس أنجلوس في كانون الثاني، حصدت عدد مشاهدات عبر منصة "اكس" يفوق المجموع الكلي لمنشورات الوكالات الإغاثية الرئيسية ووسائل الإعلام التقليدية مثل صحيفة "لوس انجلوس تايمز" المحلية.



وقال مدير مركز مكافحة الكراهية الرقمية، عمران أحمد: "الانتشار السريع لنظريات المؤامرة المتعلقة بالمناخ ليس مصادفة، بل هو القلب النابض لنموذج اقتصادي يستفيد من الغضب والانقسام".



وقد قلّصت منصات عدة بينها ميتا وإكس حديثا أدواتها الخاصة بمراقبة المحتوى والتحقق منه.



وأشار مركز مكافحة الكراهية الرقمية إلى أن ناشري هذه المعلومات الكاذبة غالبا ما يسعون منها إلى الكسب، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".