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امرأة واحدة وشقيقين... حفل زفاف غير مألوف في الهند يهزّ مواقع التواصل!
منوعات
2025-07-23 | 09:31
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امرأة واحدة وشقيقين... حفل زفاف غير مألوف في الهند يهزّ مواقع التواصل!
أثار زواج شقيقين من المرأة نفسها في الهند، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل، في واقعة تظهر تجليات تقليد ديني كان يُعتقد أنه اندثر.
وأُقيم حفل زفاف براديب وكابيل نيغي على عروسهما التي بقيت هويتها طي الكتمان، نهاية الأسبوع الماضي في قريتهما شيلاي في ولاية هيماشال براديش في جبال الهيمالايا، بحضور مئات الأشخاص.
وعلى غرار حفلات زفاف كثيرة أخرى، حظي هذا الاحتفال بموافقة العائلتين.
ولكن ما إن نُشرت صور الزوجين مع زوجتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لاقت رواجا سريعا.
وقد تفاجأ الزوجان بالاهتمام الذي حظي به زفافهما. ونقلت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية عن براديب نيغي قوله "كنا ببساطة نتّبع تقليدا نفخر به".
وقال كابيل "سنوفر الدعم والاستقرار والحب لزوجتنا".
وبحسب الصحافة المحلية، احتُفل بخمس زيجات بين امرأة ورجال عدة خلال العام الماضي في منطقة شيلاي.
المصدر: فرانس برس
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