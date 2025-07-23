بتعليقات ساخرة عن طموحه الرئاسي... ميشيل أوباما تثير شائعات طلاقها من باراك أوباما مجدداً!

اعترفت ميشيل أوباما، السيدة الأولى الأميركية السابقة، بأنها شككت سابقًا في هدف زوجها، رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما المتمثل في أن يصبح رئيسًا والذي حققه في النهاية.وجاء تعليق أوباما في البودكاست الخاص بها بعد حديث ضيفتها فيكتوريا مونيه عن الطموح والشعور بالحرج من مشاركة أحلامها.وقالت أوباما بسخرية: "هذا الأمر يذكرني بزوجي عندما أراد أن يصبح رئيساً"، مضيفةً: "قلتُ له لا قد ترغب في الاحتفاظ بهذا الأمر لنفسك يا عزيزي".ومن المتوقع أن يثير تصريح أوباما موجة غضب عارمة لدى الجمهور، خاصةً بعد انتشار شائعات طلاقهما.